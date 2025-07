Ncis | i consigli di mark harmon per i veterani dell’industria della tv

Scopri i preziosi consigli di Mark Harmon, veterano e icona di NCIS, dedicati ai protagonisti dell'industria televisiva. Approfondiamo “NCIS: Origins”, la serie che rivela le origini di Leroy Jethro Gibbs, arricchita da un cast tutto nuovo e una narrazione coinvolgente. Un tuffo nel passato che promette emozioni e riflessioni, dimostrando come il successo si costruisca con passione e dedizione. La storia sta per reinventarsi e tu non puoi perdertela.

approfondimento su "ncis: origins" e il cast della nuova serie. La serie televisiva "NCIS: Origins" si distingue per la narrazione di un periodo precedente rispetto alla storica serie "NCIS", focalizzandosi sulle origini del personaggio di Leroy Jethro Gibbs. La produzione, che ha debuttato nel mese di ottobre 2024, vede la partecipazione di un cast rinnovato e articolato, con una particolare attenzione alla fase iniziale della carriera dell'agente speciale Gibbs. il ruolo di mark harmon e i consigli ai nuovi attori. Nel corso delle interviste, Caleb Foote, interprete del personaggio Special Agent Bernard "Randy" Randolf, ha condiviso alcuni aspetti riguardanti l'esperienza sul set.

