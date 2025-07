Vittoria da favola in Coppa Europa Mei | Abbiamo dimostrato che l’atletica traina tutto lo sport italiano

L’atletica italiana continua a scrivere pagine di successo, e questa volta a Madrid la Nazionale ha regalato una vittoria da favola nella Coppa Europa. Con due ori, dieci podi e un entusiasmo alle stelle, gli atleti azzurri dimostrano che lo sport è il motore di un’Italia vincente. I traguardi raggiunti rafforzano la passione e alimentano le ambizioni future. I commenti al…

Un altro trionfo per l’Atletica Azzurra e agli Europei a Squadre di Madrid. È arrivato il secondo titolo per la Nazionale Italiana, dopo la storica conquista e prima conquista a Cracovia nel 2023. E’ una striscia positiva di vittorie, che danno all’atletica entusiasmo e obiettivi prestigiosi futuri. Sono stati 10 i podi ottenuti, insieme a due splendidi ori conquistati da Nadia Battocletti, Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri. I commenti al successo – Fonte Fidalfidal.it. Emozione nelle parole del presidente FIDAL Stefano Mei, al secondo successo in questa veste nell’Europeo per Nazioni, l’evento simbolo di quella Coppa Europa che tante volte lo ha visto protagonista in passato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: atletica - vittoria - favola - coppa

