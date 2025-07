Caso Kaufman Giuli | Nessun contatto tra Ministero della Cultura e lui mai più film fantasma – Il video

In un contesto di crescente attenzione al cinema e alla trasparenza, emergono nuove ombre sulla vicenda Kaufman. Secondo fonti ufficiali, il Ministero della Cultura conferma di non aver mai avuto contatti con Francis Kaufman riguardo al controverso film "Fantasma 8211 il video". La magistratura prosegue le indagini, mentre il settore si interroga sulle implicazioni di questa inchiesta. Ma cosa potrebbe davvero nascondersi dietro questa intricata vicenda?

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Al momento non risulta che la Direzione generale Cinema abbia intrattenuto rapporti di alcun tipo con Francis Kaufman. Sulla specifica vicenda ci sono, come sapete, indagini in corso da parte della magistratura, sia contabile sia penale, alla quale stiamo fornendo la massima collaborazione, come dimostra il fatto che ho personalmente accompagnato il personale di polizia giudiziaria nella sede della Dg Cinema accertandomi della trasmissione dei documenti richiesti. Riteniamo assolutamente necessario e doveroso che le risorse disponibili siano allocate in modo trasparente, in modo da premiare solo comportamenti virtuosi, mai più film fantasma" così il Ministro Giuli durante il question time alla Camera. 🔗 Leggi su Open.online