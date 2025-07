Europei di Calcio Femminile l’Italia verso l’esordio Soncin | Non vediamo l’ora

Mancano solo 24 ore all’esordio dell’Italia ai Campionati Europei di calcio femminile in Svizzera, un’occasione imperdibile per le nostre Azzurre di mostrare il loro talento e determinazione. Domani sera alle 18, al Tourbillon di Sion, le ragazze affrontano il Belgio in una partita che promette emozioni e successi. Le parole di mister Soncin ed Elena Linari anticipano un’avventura che si preannuncia entusiasmante: l’Italia è pronta a fare la storia.

Mancano 24 ore a una nuova avventura continentale della Nazionale Italiana Femminile di Calcio. Le Azzurre debutteranno agli Europei in Svizzera, domani sera alle 18 con il Belgio allo Stadio Tourbillon di Sion e sono determinate a fare bene. Alla vigilia della prima partita del team tricolore, hanno parlato mister Andrea Soncin ed Elena Linari. Le parole dei protagonisti – Fonte FIGCfigc.it. “In questi mesi – ha dichiarato il Ct – abbiamo cercato di curare ogni dettaglio, tutelando però quel senso di leggerezza che può risultare fondamentale nell’avvicinamento a competizioni così prestigiose. C’è stata pressione ma anche gioia e divertimento, perché l’aspetto emotivo viene prima di tutto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

