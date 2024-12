Giorni devastanti Francesca Del Taglia di Uomini e Donne distrutta e in lacrime | il dramma durante le feste

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento difficile per l’ex volto di. Stiamo parlando dell’ex corteggiatriceDel, nota per la sua relazione con Eugenio Colombo, conosciuto proprio nel corso del programma di Maria De Filippi. I due si sono sposati, ma dopo diversi alti e bassi si sono lasciati nel 2022: “È un momento per me molto duro – aveva detto lei – Purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire”.Poi è arrivata la notizia bomba:Dele Eugenio Colombo sono tornati insieme. I due sono stati pizzicati insiemeun evento a Napoli: “Una storia importante che ha dato il frutto di due bellissimi bambini. Naufragata per vari motivi, ma oggi Eugenio ehanno deciso di riprovarci” ha fatto sapere Amedeo Venza. Tuttavia, proprio recentementeè tornata sui social per fare un triste annuncio.