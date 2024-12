Thesocialpost.it - Cecilia Sala in carcere, l’Iran propone all’Italia uno scambio con un ingegnere arrestato

A undici giorni dall’arresto, il governo di Teheran riconosce ufficialmente cheè detenuta senza accuse specifiche. Inoltre, sembra suggerire che possa essere utilizzata come merce diper ottenere la liberazione di Mohammad Abedini-Najafabad, uniraniano esperto di droni, attualmente in Italia dal 16 dicembre in attesa di estradizione verso gli Stati Uniti. Questo è stato comunicato dal vice-ministro degli Esteri iraniano, Vahid Jalalzadeh, all’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei.Durante l’incontro di ieri, Jalalzadeh ha affermato di seguire personalmente il caso die ha promesso di impegnarsi affinché la giornalista possa avere condizioni di detenzione adeguate. Tuttavia, non ci sono buone notizie: il vice-ministro ha confermato che non esistono contestazioni formali nei suoi confronti e non è in grado di indicare quando le indagini avrebbero potuto concludersi.