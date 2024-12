Capodanno a Napoli, niente bevande e fuochi in piazza Plebiscito e sul lungomare

Leggi su Ildenaro.it

Stop ain vetro, spray al peperoncino ed’artificio indele suldiin vista dei festeggiamenti di. Il sindaco diGaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza con la quale si dispone, in vista dei festeggiamenti di, il divieto di vendita e consumo diin contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, e il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti “oleoresin capsicum”. L’ordinanza dispone inoltre il divieto di introdurre ed esplodereartificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.