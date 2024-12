Game-experience.it - Call of Duty e Marvel Rivals sono i giochi più giocati in USA, resiste Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Leggi su Game-experience.it

Le ultime rilevazioni di Circana sul mercato videoludico statunitense mettono in evidenza le preferenze dei giocatori in termini di coinvolgimento.ofHQ esi confermano al vertice tra i titoli piùsu tutte le piattaforme principali, mentreemerge come uno dei pochisingle player a mantenere una posizione significativa nella top 10.Le classifiche, basate sul tempo totale di gioco settimanale, offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche di mercato. Addentrandoci nello specifico della questione, nella settimana conclusa il 21 dicembre,ofHQ ha dominato sia su PS5 che su Xbox Series XS, dimostrando ancora una volta l’incredibile popolarità della serie.Parallelamente, come rivelato da Mat Piscatella,si è piazzato in cima alla classifica su PC e al terzo posto su console, continuando a registrare un engagement elevato grazie al suo gameplay avvincente e alla sua diffusione su diverse piattaforme.