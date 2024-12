Biccy.it - Bernardo e Maxime litigano per Amanda: sono entrambi interessati a lei

Lecciso è entrata al Grande Fratello in sordina e il primo mese ha rischiato più volte di essere eliminata ottenendo percentuali bassissime a ogni televoto. Ma il fato l’ha sempre salvata e ora è in quella Casa da oltre tre mesi. Attualmente è anche al centro di un triangolo amoroso di cui probabilmente neanche è a conoscenza: quello conCherubini eMbanda.Il fratello di Jovanotti e il rugbista, infatti, hannomanifestato pubblicamente un interesse per lei e oggi hanno addirittura litigato. “Agliel’ho detto che a mepiace molto, ovvio che gliel’ho detto scherzando, ma ero serio. Quandoè entrato in Casa ha presoin braccio e l’ha buttata in piscina dicendo che ha scelto lei perché era la più bella ed era quella che aveva una marcia in più.