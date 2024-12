Lortica.it - Arezzo: sequestrati oltre 350 kg di fuochi d’artificio illegali e pericolosi

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno intensificato i controlli sul territorio in vista delle festività natalizie, concentrandosi sulla lotta alla vendita illegale di.Durante un’ispezione recente, il Gruppo diha individuato un esercizio commerciale che deteneva in modo non sicuro350 kg di, inclusi quelli di categoria F4, destinati a esperti del settore e altamente rischiosi. La mancata osservanza delle norme di sicurezza metteva a rischio l’incolumità delle persone e degli edifici circostanti.I 363 kg di materiale pirotecnico sono stati, e il titolare dell’attività, un cittadino di etnia cinese, è stato denunciato per commercio abusivo di materie esplodenti, reato previsto dall’articolo 678 del Codice Penale.