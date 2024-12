Zonawrestling.net - AEW: Ricky Starks debutta in DEFY, sfiderà KENTA per il titolo

Leggi su Zonawrestling.net

Qualche giorno prima di Worlds End, durante la classica conference call pre-show, a domanda specifica sue sul suo futuro Tony Khan aveva risposto con il più classico dei “Vedremo”. E ovviamente, come da previsioni, di Absolute non c’è stata alcuna traccia nel PPV. E verosimilmente così sarà anche per Fight for the Fallen, il fatidico primo simulcast della compagnia con il nuovo accordo di streaming. Ma fortunatamentenon rimarrà fermo a lungo.Faccia a faccia a sorpresaNella serata di ieri, infatti,ha fatto la sua comparsa a sorpresa aBlueprint, andando faccia a faccia con il campione della federazione,, che aveva appena difeso il suocontro Schaff. E per avere l’ufficialità di uno scontro tra i due non si è dovuto attendere molto: lastessa ha annunciato chedifenderà ilcontroHundredth il 7 febbraio alla Washington Hall, all’interno dell’evento che festeggerà gli 8 anni della federazione indie.