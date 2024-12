Vingegaard elogia Pogacar | È un ciclista straordinario ma devo allenarmi per batterlo

Leggi su Sportface.it

Il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike, Jonasha rilasciato un’intervista al portale danese DR, in cui ha tracciato un bilancio del 2024, anno per lui difficile dopo la tremenda caduta di aprile al Giro dei Paesi Baschi. In quell’occasione Vingo ha riportato la frattura di sette costole, dello sterno, di una clavicola, di un dito di una mano e un polmone collassato. Incredibilmente, meno di tre mesi dopo si è presentato al via del Tour de France, dove è riuscito anche ad imporsi in una tappa e a chiudere secondo nella classifica generale, dietro ad un inarrivabile Tadej.Tornando alla caduta del 4 aprile,ha dichiarato: “È stata la prima volta che dopo essere caduto non ho cercato di tornare subito in bicicletta. Per un momento, ho pensato che potessi avere un’emorragia interna.