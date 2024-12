Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Sarlo: il Prof. Altomonte elettrizza il teatro dell’Oratorio

Ecco quanto riporta sul suoilo facebook Giuseppe, decano dei giornalistinesi, in riferimento all’interessante evento svoltosi anelle scorse ore.Il Gruppo “Caro Oratorio” che ha fatto della sua pagina su facebook una ideale palestra di confronto su storia e vita della città e dintorni, sabato sera, ha presentato, ove ve ne fosse stato bisogno, le sue credenziali per occupare più che dignitosamente un posto importante nell’ambito di quello che viene definito il progetto per “la speranza” di rinascita di un territorio che esaurita la rendita del successo accumulato dagli anni ’60, punta a diventare protagonista di nuove e più avanzate scelte, soprattutto sul piano più squisitamente sociale.“Caro Oratorio” si affida alla straordinaria capacità, esperienza e passione di un ex allievo della vecchia guardia, Franco Lo Guarro, nella ricerca di una rivisitazione di riflessioni, comportamenti ed atteggiamenti, coinvolgendo giovani e meno giovani, contando sul sostegno dei Padri Salesiani che hanno oggi in don Vincenzo Longo e don Rino Carignano le espressioni di punta del più moderno sistema di vita oratoriano.