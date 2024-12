Scuolalink.it - Stipendi Personale ATA 2024: importi tabellari suddivisi per Area e Profilo [Tabelle CCNL 2019/21]

– Dal 1° Maggioè entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione delATA in seguito alla firma definitiva delIstruzione e Ricerca-21. I nuovidelloo tabellare delATA, come previsti dal, decorrono dall’entrata in vigore di questo nuovo sistema di classificazione professionale.ATA: tutti gliperGliali per ilATA sonopere anzianità di servizio, così come indicato nelle seguenti: Collaboratori Anzianità di Servizio (Anni)Valori annui x 12 mesi (Euro)8 – 916.427,76 €9 – 1417.841,37 €15 – 2018.871,26 €21 – 2719.907,43 €28 – 3420.671,97 €Da 35 in poi21.229,75 €Operatori Anzianità di Servizio (Anni)Valori annui x 12 mesi (Euro)8 – 916.