Renzi-La Russa fuoco e battibecco in aula e un appuntamento con retroscena

Uno scontro andato avanti in Parlamento davanti a tutti e proseguito anche dopo fino a tarda sera, con i due che se le sono detteUno scontro che ha tenuto banco in diretta, ine per tutto il giorno fino a tarda sera dove i due se le sono dette di tutti i colori, pubblicamente, ufficialmente e anche lontano da occhi indiscreti.-Laine uncon(Ansa Foto) Cityrumors.itQuel “lei, camerata La, deve rispettare le opposizioni”, non è passato inosservato, come non sono passate inosservate le reazioni silenziose del presidente del Senato. Ed è strano perché, nonostante le rivalità politiche, i due si sono sempre stimati e hanno un rapporto che va avanti da anni.Non è proprio un caso che quando Laha organizzato la partita di calcio per beneficienza abbia chiamato proprio il senatore di Italia Viva che si è messo subito a disposizione, tanto che in quella circostanza, quasi sfruttando l’assist di La, il senatoresfruttò l’occasione per ricucire con Schlein e unire in qualche modo le forze d’opposizione.