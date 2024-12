Biccy.it - Personaggio famoso pronto a entrare al Grande Fratello: “Ci sono!”

Non è semplice convincere i vip adnella casa del, moltispaventati dalla durata del programma, altri dalla possibilità di commettere errori e sporcare la loro immagine, per qualcuno invece è solo una questione di cachet. Ciperò anche persone note che siautocandidate e che negli anni hanno fatto appelli ad Alfonso Signorini e tra questi c’è undella tv e della politica.a varcare la porta rossa: “Io cise mi vogliono”.Ilche di recente ha confermato la volontà dial GF è Antonio Razzi. L’ex parlamentare in un’intervista rilasciata a Erre Tv ha detto che parteciperebbe volentieri al reality di Alfonso Signorini: “Se voglio andare? Sì, nel senso che se loro mi vogliono io cie mi rendo disponibile.