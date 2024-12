Pianetamilan.it - Milan-Roma, Pulisic non ce la fa: ecco chi giocherà sulla trequarti

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro', partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 e Paulo Fonseca, allenatore rossonero, dovrà ancora fare a meno di Christian. L'assenza del numero 11 statunitense si sommerà a quelle - già previste - di Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Rafael Leão e Noah Okafor. Rientreranno, invece, seppur solo in panchina, Ismaël Bennacer e Luka Jovi?. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola., che non gioca una partita ufficiale con ildallo scorso 6 dicembre, quando dovette uscire nel corso del primo tempo della trasferta poi persa per 2-1 dal Diavolo al 'Gewiss Stadium' contro l'Atalanta, sembrava essere a un passo dal recupero. Come rivelato da Fonseca nella conferenza stampa della vigilia di, però,sarà costretto a dare forfait non per via dell'infortunio al polpaccio, da cui ha recuperato, bensì per un nuovo problema, stavolta alla caviglia.