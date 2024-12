Lanazione.it - L’ultima tragedia su due ruote . Scontro fatale con un’auto. Lorenzo muore a soli 23 anni

Leggi su Lanazione.it

di Ilaria Vallerini "E cercatevi quando vi mancate. che la vita ci sembra domani e invece è adesso". Poche ore dopo la pubblicazione di questo post sulla bacheca di Facebook,Iacazzi, 23, è di nuovo in sella alla sua adorata moto, una Kawasaki ninja 1000. E’ su via degli Oliveti, dà le spalle alle Apuane in direzione Marina di Massa, quando a pochi metri dalla rotatoria di via Massa Avenza avviene locon, una Smart nera e metallizzata, alla cui guida c’è un uomo residente anch’esso a Massa.sbalza via dalla sella, il suo corpo si schianta sul selciato. Immediatamente dopo l’impatto il motociclo prende fuoco, tanto da richiedere la presenza in loco dei vigili del fuoco. La chiamata ai soccorsi parte alle 9.20, giunti sul posto gli operatori del 118 si rendono subito conto che non c’è nulla da fare per il ragazzo che è morto sul colpo, probabilmente per il trauma cranico riportato.