LIVE – Super-G maschile Bormio 2024 sci alpino | aggiornamenti in DIRETTA

Latestualedel-G di, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Prosegue lo spettacolo sulle nevi italiane, con la Stelvio che dopo la discesa libera ospiterà anche il-G. Grande sorpresa nella gara di ieri, con la prima vittoria in carriera dello svizzero Alexis Monney, che ha trovato la discesa della vita su una pista iconica come quella di, trionfando davanti al connazionale Franjo von Allmen e al canadese Cameron Alexander. Non sarà affatto facile ripetersi anche ingigante, dove il favorito è sicuramente Marco Odermatt, che sulla Stelvio vanta due vittorie in-G nelle due passate edizioni.Ci riproverà anche Mattia Casse, che ha chiuso al quarto posto in discesa con grande rammarico, perché un errore sulla Carcentina gli è costato forse anche la vittoria; il piemontese classe ’90 ha trovato il primo successo in carriera la settimana scorsa nelgigante sulla Saslong e ha tutte le carte in regola per riprovarci.