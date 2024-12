Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2024 in DIRETTA: Ljutic in testa, Peterlini punta alla top 10. Seconda manche alle 13.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO D11.30I PETTORALI DI PARTENZA13.15: Sicuramente positiva la primadi Martina, undicesima con 2.29 di ritardo dvetta. Il distacco è importante, ma è anche vero che l’azzurra è sicuramente stata una delle migliori di quelle partite dopo le prime quindici (pettorale 17). C’è la possibilità nelladi andare a caccia di un piazzamento in Top-10, ottenuto per due volte in carriera dtrentina.13.12: Buona primaper la squadra slovena, visto anche il nono posto di Andreja Slokar (+2.09), mentre completa la Top-10 Melanie Meillard (+2.25).13.09: Buon quinto posto per la slovena Neja Dvornik (+1.16), che ha preceduto la svedese Sara Hector (+1.49) e le austriache Katharina Liensberger (+1.