Incendio a Villa Borghese, panico in centro

Leggi su Funweek.it

Un pomeriggio di paura a RomaUnsi è sviluppato nel cuore verde della Capitale, a, seminando il paura tra turisti e romani. Le fiamme, le cui cause sono ancora da chiarire, hanno generato una densa colonna di fumo nero che ha invaso piazza del Popolo e le vie circostanti, creando momenti di apprensione e disorientamento.METRO CHIUSEMETRO A: CHIUSE PER FUMO LE STAZIONI DI BARBERINI, SPAGNA E FLAMINIO Le stazioni sono state chiuse per precauzione a causa dell’verificatosi a.L’, scoppiato nel pomeriggio di oggi 29 dicembre, ha rapidamente coinvolto una vasta area del parco, mettendo a rischio la vegetazione e la fauna. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente, costringendo le autorità a chiudere la metro di Piazzale Flaminio e a limitare l’accesso a alcune zone del parco.