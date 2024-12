Spazionapoli.it - “È il problema del Napoli”, ora non ci sono dubbi: Conte in allarme

Leggi su Spazionapoli.it

Calcioultimissime, tifosi preoccupati, un annuncio lo conferma: “ha unda risolvere”.Ilha battuto il Venezia dopo un assalto durato quasi per tutti i 90 minuti, riuscendo a sfondare il muro eretto dal portiere avversario Filip Stankovic soltanto negli ultimi minuti di partita. Gli azzurri hanno giocato una buona gara, ma hanno fatto molta fatica nel riuscire a trovare la via del gol. Tutto sommato,può essere soddisfatto nonostante tutto e si porta a casa una vittoria che regala ai suoi il primo posto sino al termine dell’anno.Pistocchi netto: “È ildel”Chiaramente, un allenatore così attento come Antoniosarà fin da subito all’opera anche per indagare e risolvere gli eventuali problemi messi in luce dalle ultime prestazioni vittoriose, ma sempre di misura.