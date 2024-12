Doping Kyrgios attacca ancora Sinner e Djokovic gli dà ragione | C’è poca trasparenza non tutti vengono trattati allo stesso modo

Leggi su Open.online

Sembra non finire mai il caso diin cui è rimasto coinvolto Jannik. L’Agenzia mondiale anti(Wada) ha assicurato che la decisione del Tribunale arbitrale dello sport (Tas) arriverà solo nel corso del 2025. Ma in attesa della sentenza definitiva,si ritrova a dover schivareuna volta le polemiche sollevate da alcuni colleghi. Durante una conferenza stampa a Brisbane, è l’australiano Nicka tornare sull’argomento. Pur riconoscendo il talento del campione azzurro, ha detto: «Io non proverei mai e poi mai a drogarmi in tutta la mia vita, sono sempre stato contrario». E sul caso diaggiunge: «Le persone dicono che sono irrispettoso verso le sport? Io penso che sia irrispettoso chi ha provato a imbrogliare». E poi: «Non si sta parlando abbastanza di quello che è successo, penso che stiano cercando di nascondere la polvere sotto il tappeto parlando della quantità di, ma non è quello il punto.