Oasport.it - Djokovic dà ragione a Kyrgios: “Mi ha frustrato il caso Sinner, ma conosco Jannik e non farebbe una cosa del genere”

L’argomento di questi giorni, a Brisbane, non è soltanto legato alla presenza di Novak, ma anche al fatto che il serbo disputerà il torneo di doppio con Nick. Il tutto dopo che, fuori dal campo, l’australiano ha fatto parlare di sé per una molteplicità di motivi estremamente divisivi.Così il serbo di fronte alla stampa australiana nel media day: “Anno interessante quello passato, il mio principale obiettivo era la medaglia d’oro alle Olimpiadi e l’ho raggiunta. In generale ho avuto più sconfitte che vittorie, e più alti e bassi rispetto agli anni scorsi. Giocherò più della stagione passata, speriamo salga anche il livello e, di conseguenza, che possa vincere alcuni tornei e salire nel ranking“.Giocherà, appunto, con, principale “oppositore” disulClostebol.