Inter-news.it - Col Cagliari una conferma: Inzaghi ha cambiato gestione in mezzo

Leggi su Inter-news.it

Ilha portato unadi quanto visto col Como.in queste due gare haladel suo centrocampo, coinvolgendo in modo specifico Zielinski e Frattesi.SECONDO INDIZIO – Due indizi fanno una prova. O quasi. E ladidel suo centrocampo nelle sfide con Como eporta proprio ad assommare questo insieme. Il tecnico infatti ha fatto una scelta precisa in entrambe le gare. Che ha coinvolto Zielinski in modo diretto e Frattesi in modo indiretto.QUESTIONE DI RUOLI – Per capire il cambiamento bisogna partire dalle gerarchie di. Il tecnico ha abituato negli anni a ragionare per coppie, in modo praticamente fisso. Per ogni ruolo un titolare e una riserva. E su questa base a centrocampo le gerarchie vedevano Mkhitaryan e Zielinski per il ruolo di interno sinistro, con Barella e Frattesi a contendersi lo spot di destra.