Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Ceccarini: “Frendrup e Bondo per il centrocampo”

Leggi su Pianetamilan.it

La sessione diinvernale è alle porte ed ilstarebbe pensando a Mortene Warrenper rinforzare il proprio. I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista che possa far rifiatare Youssouf Fofana, arrivato in estate dal Monaco e diventato titolare inamovibile della squadra di Fonseca, ed i nomi appena citati sono due obiettivi di mercato. Niccolò, giornalista e direttore del sito tuttomercatoweb.com, nel suo Editoriale ha parlato in particolar modo deldei movimenti che i rossoneri vorrebbero fare in chiave. Ecco le sue parole: "Il club rossonero sta sempre pensando al vice Fofana. Un’operazione difficile da realizzare ma non impossibile.rimane un nome caldo ma la ricerca non è certo finita. Un’altra idea porta a, che al Monza già l’anno scorso ha mostrato tutto il suo valore.