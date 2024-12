Inter-news.it - Cagliari-Inter 0-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’ha chiuso benissimo il 2024 regolando ilin trasferta per 0-3. I nerazzurri hanno pure accorciato in classifica sull’Atalanta, che ieri ha pareggiato con la Lazio. Statistiche e curiosità sulla partita tra0-3: curiosità esulla partita5 – L’ha vinto senza subire golgare esterne consecutive in un singolo campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia, la prima dal 1966/67.56 – I giorni passati dall’ultimo gol in campionato di Lautaro Martinez con la maglia dell’. Il capitano nerazzurro aveva timbrato, prima di ieri, contro il Venezia lo scorso 3 novembre. All’Unipol Domus, il Toro ha trovato il sesto gol in questo campionato.18 – Come il numero di giocatori che l’ha portato in gol in questa stagione tra tutte le competizioni: addirittura 15 solamente in Serie A.