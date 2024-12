Anteprima24.it - Borrelli: “Più agenti e militari contro la criminalità dilagante”

Tempo di lettura: 2 minuti“Poteva esserci una carneficina ieri sera a Qualiano se solo si fossero trovate a passare persone innocenti. 16 bossoli sono un vero e proprio conflitto a fuoco che poteva costare carissimo a passanti ignari. I giorni canonici delle feste sono quelli prescelti dai topi d’appartamento che ne approfittano per entrare nelle case vuote per svaligiarle. Tutti gli anni è la stessa solfa ma non si fa nulla per tutelare i cittadini da unaimperante che impone la sua arroganza. C’è chi si attrezza e si difende da sé, è il rischio che si corre se si continua a non ascoltare gli appelli disperati dei cittadini lasciati soli in balia dei delinquenti. E’ un assedio, il cittadino perbene è sotto tiro, e con la giustizia fai da te c’è il rischio di grosse tragedie”.