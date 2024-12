Bergamonews.it - Zampata di Brescianini nel finale: l’Atalanta strappa l’1-1 alla Lazio e resta in vetta

Con le unghie, con i denti, con la voglia di provarci fino all’ultimo.un preziosissimo punto in casa di unache nei novanta minuti ai punti avrebbe meritato di più, ma una delle grandi doti di questa Dea è quella di saperre punti anche nelle situazioni più difficili, come la serata dell’Olimpico, quando a due minuti dal novantesimoraccoglie l’assist di Lookman eil pari. Non è una vittoria, ma dopo 11 di fila è come se lo fosse, visto che il primato in classifica (salvo improbabili vittorie con 9 gol di scarto del Napoli con il Venezia) resterà fino a fine 2024. E scusate se è poco.Il peso dell’assenza di Retegui si fa sentire sin dai primi minuti, perché toglie un appoggio determinante per riuscire ad alzare il baricentro. Così ne vien fuori un primo tempo in cuinon riesce ad alzarsi e al contrario fa prendere coraggio, che va già vicina al gol per tre volte in un minuto all’11’ con un doppio miracolo di Carnesecchi su Castellanos e un incrocio pieno colto da Guendouzi.