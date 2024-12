Thesocialpost.it - Verona, multa da 400 euro per un albero di Natale troppo grande

Un ristoratore disi è visto recapitare unadi 400per un motivo decisamente inusuale: il suodi, posizionato all’esterno del locale, risultavasporgente. La decorazione festiva, pensata per attirare l’attenzione e creare un’atmosfera accogliente, si è trasformata in una questione burocratica.Secondo quanto dichiarato dal ristoratore, che porta il singolare cognome, il problema sarebbe legato al rispetto del regolamento comunale. “Sfogliando il fascicolo del regolamento, il mioè risultato essere un po’ piùdi quanto concesso” ha spiegato, aggiungendo con un tocco di ironia: “Sono statoto per un eccesso di addobbi natalizi, proprio io che mi chiamodi cognome”.L’episodio ha suscitato una certa ilarità, ma ha anche aperto il dibattito sulle regole e sulle limitazioni imposte agli esercenti per le decorazioni pubbliche.