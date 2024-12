Biccy.it - Tommaso in crisi per un aereo su Javier e MariaVittoria: “Mi dà noia!”

Nelle ultime settimaneFranchi ha avuto degli atteggiamenti pressanti nei confronti diMinghetti, tanto che diversi concorrenti gli hanno detto di lasciarla più libera di vivere la casa del Grande Fratello e i rapporti di amicizia. L’idraulico toscano ieri sera ha avuto dei comportamenti che non sono piaciuti a moltissimi telespettatori, che sono arrivati addirittura a chiedere al GF di prendere dei provvedimenti, qualcuno ha anche parlato di squalifica.in tilt per un“Mavier”.Stamani sulla casa del GF è volato undedicato a: “Japan e Nana, un destino, Mavier”.Molto bello questo#Grandefratello https://t.co/QuBUZXGfcz— Loredana Fabretti (@LoredanaFabret1) December 28, 2024sono subito corsi da Franchi a chiedere se fosse arrabbiato (come fosse un bambino al quale hanno rotto un gioco) e lui senza nemmeno alzare lo sguardo dal libro che stava leggendo ha risposto seccato: “Dai, finisco di leggere ora.