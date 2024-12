Oasport.it - Sci alpino, Brignone prova a spezzare il tabù Semmering. Bassino vuole rilanciarsi

Penultimo appuntamento del 2024 per la Coppa del Mondo femminile di sci. Nell’ormai consueta alternanza tra Lienz (anni dispari) e(anni pari), si corre proprio in quest’ultima località ed oggi è in programma il gigante. Una gara che si prospetta apertissima e con tante possibili candidate alla vittoria, anche perchè manca la dominatrice della pista austriaca, Mikaela Shiffrin, che ha vinto per ben sette volte in carriera tra gigante e slalom.Chi ha un rapporto totalmente conflittuale con la pista diè invece Federica. La valdostana non è mai riuscita a salire sul podio nella località austriaca, centrando come migliori risultati un quarto ed un quinto posto nel 2022.cerca dunque di rompere una clamorosa maledizione, anche perchè Federica ha assolutamente bisogno di ritrovare la vittoria o almeno il podi.