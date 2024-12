Pronosticipremium.com - Roma del futuro, Ranieri detta le priorità: dagli uomini chiave a Pellegrini

Leggi su Pronosticipremium.com

“Dybala, Paredes e Hummels? Vogliamo tenerli a, sicuramente sì. Non giriamoci attorno”. Chesia sempre stato apprezzato per la sua sincerità, schiettezza ed eleganza non lo scopriamo di certo oggi, ed anche nella conferenza stampa in vista del match contro il Milan non si è tirato indietro alle domande circa ildi molti giocatori. Un concetto chiaro e conciso, espresso da chi pensa già con la testa da dirigente e non solo da allenatore: glidella squadra devono rimanere nella capitale.Ed ecco dunque che, per tre giocatori con situazioni contrattuali e non diverse, si aprono scenari nuovi: Hummels ha semplicemente un accordo privo di clausole o simili che scadrà a giugno, ma il rendimento offerto e il carisma dimostrato hanno certamente convintoa puntare su di lui anche per il prossimo anno.