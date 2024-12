Oasport.it - Perché Sofia Goggia non gareggia oggi: quando rientra e programma prossimi appuntamenti

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino prosegue per il comparto femminile con la tappa di Semmering, in Austria, dedicata alle discipline tecniche: sono ininfatti un gigante, previsto, con prima manche alle ore 10.00 e seconda run alle ore 13.00, ed uno slalom, in calendario domani, ancora una volta con la prima run alle ore 10.00 e la seconda manche alle ore 13.00.In gigante vedremo saranno in gara ben otto italiane, ovvero Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea, mentrenon sarà al cancelletto di partenza, la quale tornerà in gara nel 2025, nel gigante di Kranjska Gora previsto sabato 4 gennaio.L’azzurra ha allenato poco il gigante, essendosi concentrata sulle discipline veloci durante il lungo recupero dall’infortunio, e sta sfruttando proprio gli ultimi giorni dell’anno per macinare allenamenti ere nella specialità ad inizio gennaio.