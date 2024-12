Napoli Conte fin qui ha una media punti di 223 | più del primo anno di Sarri e di Spalletti Gazzetta

Ilnapolista.it - Napoli, Conte fin qui ha una media punti di 2,23: più del primo anno di Sarri e di Spalletti (Gazzetta)

Antonio Giordano sulladello Sport analizza ildi Antoniosulla panchina del. Almeno i primi sei mesi attestano che il tecnico salentino ha unsuperiore ai suoi migliori predecessori.ha unadi 2,23a partita, ilaveva unadi 2,11 edi 2,05.è riuscito a totalizzare 38in quattro mesiScrive Giordano:Quando Antonios’è accomodato sulle macerie d’una stagione terribile, che Adl ha fatto onestamente sua («Gli errori li ho commessi io, me ne assumo completamente le responsabilità nei confronti dei nostri straordinari tifosi, non accuso nessuno altrimenti la lista sarebbe lunghissima»), in quell’orizzonte opaco s’addensava la polvere del fallimento tecnico: e ora che sono volate via diciassette partite, e il cielo è divenuto terso, a soccorrere e persino a incoraggiare i sogni d’una città calcisticamente risorta, c’è il passato che illumina: trentottoin quattro mesi, il secondo posto (aspettando il recupero tra Fiorentina e Inter) e uno spessore che va gonfiandosi tracciano una parabola illuminante e da questo calcolo – che resta esclusivamente statistico – le proiezioni ed i precedenti spingono a sospettare che qualcosa stia cambiando, anzi nulla.