Ilveggente.it - Milan-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la diciottesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie,, diretta tv,.Ottavo il, decima la. Tutto ciò quando manca una giornata al giro di boa. Rossoneri e giallorossi non possono ritenersi soddisfatti di questo girone d’andata, estremamente deludente per entrambi. La situazione senza dubbio più critica è quella dei capitolini, che stanno provando a recuperare terreno con la “cura” di un tecnico esperto e navigato, nonché grande conoscitore della piazza, come Claudio Ranieri.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itUna vera e propria inversione di tendenza non c’è stata ma l’andazzo non è quello di ottobre e novembre: laha ottenuto 4 vittorie nelle ultime cinque partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, lanciando qualche segnale incoraggiante.