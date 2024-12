Iltempo.it - Manovra, battibecco La Russa-Renzi al Senato: "Non dia lezioni", "Camerata, rispetti opposizione"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2024 Accesotra ilre Matteoe il Presidente delIgnazio Ladurante la disucssione sulla fiducia sulla legge di bilancio in. "Una cosa voglio dire, anche alla rumorosa componente della maggioranza della quale il Presidente delevidentemente non si avvede" aveva cominciato a dire ilre Matteo. Al che Laè intervenuto: "re, non c'è alcun rumore particolare. Capisco che lei voglia un silenzio assoluto, ma siamo nella regola. La prego di non darmi. Prosegua senza darea tutti". "Lei deve abituarsi,La, a rispettare l'in quest'Aula!" ha gridato in risposta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev