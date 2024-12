Lettera43.it - Manovra 2025, arrivato il via libera del Senato

Ilha dato l’approvazione definitiva alla terza legge di Bilancio del governo Meloni, trasformandola ufficialmente in legge. Con 108 voti favorevoli, 63 contrari e un astenuto, il provvedimento da 30 miliardi prevede misure come i tagli al cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40 mila euro e un pacchetto pensionistico che introduce mini-aumenti per le pensioni minime e limitate possibilità di uscita anticipata. Tra le altre novità, è prevista una riduzione delle detrazioni fiscali per i redditi più elevati.Scintille tra Renzi e La Russa, il presidente delall’ex premier: «Non mi dia lezioni»Durante la discussione a Palazzo Madama non sono mancate le tensioni. Un acceso scambio tra il presidente del, Ignazio La Russa, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha interrotto i lavori.