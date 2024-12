Secoloditalia.it - La mezza verità di Putin sull’incidente aereo in Kazakistan: si scusa, ma non ammette la colpa

Leggi su Secoloditalia.it

Si èto, anche se non ha ammesso la responsabilità diretta. Il presidente russo Vladimirha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo azero Ilham Aliyev in merito all’incidenteche ha coinvolto il volo dell’Azerbaigian Airlines, per il quale da subito i sospetti si sono concentrati su un attacco russo: l’si è schiantato il giorno di Natale a tre chilometri dall’aeroporto della città di Aktau, in, provocando 38 morti e 29 feriti, la maggior parte dei quali gravemente.siche la sua difesa aerea era attivaSecondo quanto riferito dalle agenzie ufficiali russe, che hanno citato il Cremlino,nel corso della telefonata ha ammesso che la difesa aerea russa era attiva quando l’diretto a Grozny si è verificato «il tragico incidente».