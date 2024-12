Lanazione.it - IN BREVE

L’apertura del nuovo Hospice arriva con un sospiro di sollievo per la vicesindaco Lucia Tanti. "La cittadella della sanità al Pionta ormai è una realta. Ora avanti tutta per il San Donato" Dopo l’annuncio di aprile dell’accordo per 4 milioni e mezzo tra Stato e Regione per il nuovo Hospice ad Arezzo, arriva il via libera delle procedure per realizzare l’Hospice al Pionta vicino alla Palazzina Calcit, al San Donato e al Centro Autismo. "La storia del nostro Hospice- continua Tanti- è stata oggettivamente tormentata: inizia nel 2017 con la prima inaugurazione. Poi nel 2020 la scelta di destinare la struttura ad altre iniziative sanitarie, altrettanto importanti. Infine la decisione post-Covid, da noi fortemente contestata, di non riportare le cure palliative laddove erano prima della pandemia e laddove sarebbero dovute ritornare dopo l’emergenza pandemica".