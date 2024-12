Lanazione.it - Gravidanze a rischio, più sinergie in campo nell’Asl di area vasta. La mission è prevenire

Lucca, 28 dicembre 2024 – Un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) integrato sulleè stato elaborato in questi ultimi mesi all’interno dell’nord ovest - su un territorio di 6.586 chilometri quadrati di superficie, per 1.250mila abitanti e circa 9milaogni anno - con il coordinamento del responsabile della Unit di medicina materno fetale Aoup Carlo Luchi e del direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Asl Roberto Marrai. I due professionisti sono anche responsabili della rete gravidanza a, rispettivamente die dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Insieme a loro hanno lavorato, per quasi un anno, tanti professionisti di vari settori delle due Aziende, che sono partiti da un PDTA realizzato in Asl per arrivare a un percorso condiviso che offre al binomio madre-feto una visione clinica unica e interattiva, basata su protocolli assistenziali all’avanguardia in grado di garantire un elevato standard qualitativo di presa in carico e di cura.