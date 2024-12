Inter-news.it - Doveri arbitro di Cagliari-Inter: tanti precedenti ma prima in stagione!

Danielesarà l’di, partita della diciottesima giornata di Serie A in programma oggi alle 18.00. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match dell’Unipol Domus.VOLTA – Sarà Danielea dirigere la partita tra, sfida della diciottesima giornata di campionato che chiuderà il 2024 calcistico. Per il fischietto romano sarà lavolta che arbitrerà una sfida che vede protagonista l’nel corso dell’attuale. Non ci sono, dunque,recentissimi, ma ve ne sonoaltri nel passato del direttore di gara.ha diretto ben trentuno gare dell’. L’ultima volta risale al 25 febbraio del 2024, quando i nerazzurri vinsero sul campo del Lecce per 4-0.