Crema allo zafferano golosissima per farcire il pandoro una vera scelta da chef!

Lasi rivela ottima anche peril.Siamo abituati ad associare lo, milanese per eccellenza, ai piatti salati ma si sa, la sperimentazione in cucina è cosa da palati arditi e spesso si rivela un successo.Invece diil famoso dolce veronese con la classicapasticcera, osate con una squisita. Siamo sicuri che piacerà anche a chi milanese non è., ricettaLe dosi che di seguito riportiamo sono sufficienti per4 fette di.Ingredienti, 1 bustina;Farina, 3 cucchiai;Uova, 3 solo i tuorli;Latte, mezzo litro;Zucchero, 3 cucchiai.PreparazioneIn un pentolino sufficientemente grande, riversate i tuorli e lo zucchero e montateli finché non assumono un colore molto chiaro.