Ilrestodelcarlino.it - Cenoni per tutte le tasche nella notte più lunga

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il capodanno in riviera è un appuntamento tradizionale per tanti romagnoli e turisti provenienti da fuori regione. Cesenatico è una delle capitali della ristorazione e sono migliaia le famiglie, coppie e comitive, che hanno deciso di festeggiare l’ultima sera e l’ultimadell’anno, sul porto canale e sul lungomare. Vediamo dunque cosa propongono i locali nei menù e cosa costa cenare a capodanno. Il Gabbiano sul Porto della famiglia Zani propone carpacci di ricciola, tartare di tonno, risotto, tagliolini e filetto di ombrina, al prezzo di 100 euro escluso i vini. Da Giuliano sul porto canale la famiglia Sassi presenta piatti prelibati, dando la possibilità di cenare alla carta, per soddisfare più pubblici. La scelta del menù alla carta l’hanno fatta altri locali storici come il Teresina di Stefano Farabegoli ed il Casa Tua di Silvano Albonetti.