Ilrestodelcarlino.it - Cassonetti, critiche dal comitato: "Le aperture sono troppo strette"

Mi siristretti.i. L’arrivo dei nuovi bidoni di Hera per la differenziata a Castel San Pietro ha fatto storcere il naso a diversi cittadini. A fare opera di raccolta di giudizi a caldo sui nuoviha pensato il’La voce di chi non ha voce’, che si è poi spinto anche oltre. Diligentemente munito di metro e righello, il fondatore delGiovanni Bellosi ha provveduto alla misurazione sia della bocca principale di conferimento che della finestrella laterale esterna, quella utile per il conferimento di piccoli rifiuti (come le deiezioni dei cani) senza bisogno di avere a portata di mano la carta smeraldo. La misurazione ha portato alla luce "un peggioramento oggettivo per i cittadini – esordisce Bellosi –. La già modesta apertura esterna, infatti, è passata neidell’indifferenziata da 11 centimetri per otto a 10 centimetri per cinque, con un ulteriore rimpicciolimento, dunque, che complica la vita a chi deve conferire senza carta".