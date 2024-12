Inter-news.it - Cagliari-Inter 0-0 al 45?: Lautaro Martinez si divora il vantaggio

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la diciottesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Una buonain questo primo tempo sul campo del, ma troppo poco concreta con le buone occasioni create. La prima dopo solo 3 minuti, quandoserve di sponda Marcus Thuram, il francese controlla e lascia partire un diagonale da fuori area su cui Scuffet è bravissimo avenire per evitare il gol. I nerazzurri continuano ad attaccare e al 14? è Mkhitaryan a mangiarsi il gol, con un tiro troppo alto sopra la traversa, al termine di un’azione insistita e con Scuffet fuori dai pali. Ilprova a reagire poco dopo, quando Adopo mette i brividi con un’ottima occasione da fuori area, prontamente deviata da de Vrij in calcio d’angolo.