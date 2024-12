Quotidiano.net - Baykar rileva Piaggio Aerospace. Urso: "Abbiamo garantito il rilancio"

Via libera del governo alla cessione diall’azienda turca. Dopo sei anni di amministrazione controllata, si chiude così la lunga vertenza della realtà italiana di progettazione, costruzione e supporto di velivoli e motori aeronautici. Nel dare l’annuncio, esprime soddisfazione il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo: "ildell’azienda, con una visione industriale chiara e ambiziosa – ha detto –. Ridiamo un futuro a, un asset strategico per il nostro Paese, con una prospettiva produttiva di lungo periodo – ha assicurato – salvaguardando complessi aziendali e forza lavoro". Il Mimit ha autorizzato i commissari straordinari diAero Industries eAviation a procedere con la cessione di tutti i complessi aziendali condotti alla società turca, leader nello sviluppo e produzione di sistemi uav (veicoli aerei senza pilota) e tecnologie aerospaziali avanzate.