Ardea allarme igiene | la carcassa di una pecora fra i rifiuti abbandonati

Leggi su Ilfaroonline.it

28 dicembre 2024 – Tra il degrado della Nuova Florida, palese agli occhi di chi vuol vedere, una situazioni più gravi è su via Pisa nel tratto che corre tra viale Nuova Florida e via Modena, tra il distributore carburanti di Viale Nuova Florida e le ville di via Bracciano. Più e più volte la situazione indecorosa di quel luogo è stata segnalata a chi di dovere, non solo sui social ma anche tramite segnalazioni inviate attraverso canali ufficiali da residenti preoccupati e destinate ai titolari della gestione della cosa pubblica, che mai hanno risposto.Una pubblica via che ormai è interdetta da anni al passaggio di veicoli poiché totalmente chiusa dadi ogni genere che periodicamente vengono anche dati alle fiamme, con grave pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini, poiché si trova a poche decine di metri dal distributore carburanti, da abitazioni civili e da attività commerciali anche dedicate alla vendita di alimenti.