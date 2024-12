Alpinisti dispersi sul Gran Sasso il ritrovamento a poca distanza l’uno dall’altro | Siamo lontani ma riusciamo a parlarci tra noi

Leggi su Open.online

«Le abbiamo provate tutte». Alessandro Marucci, capo stazione del Soccorso Alpino dell’Aquila, commenta in modo amaro, al Corriere, la tragedia di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i duetrovati morti il 27 dicembre suldopo giorni di ricerche rese impossibili dal meteo avverso. Le operazioni sono riprese solo quando le bufere di neve si sono fermate e i due uomini, scomparsi dal 22 dicembre, sono stati trovati dalle squadre dei soccorritori uno accanto all’altro. Erano scivolati nel canalone detto Valle dell’Inferno, a più di 2.400 m d’altezza. Erano in contattocon l’altro, si sentivano ma non si vedevano. Li separavano una manciata di metri, comunque troppi nella condizione di bianco assoluto in cui erano avvolti a causa delle difficili condizioni meteorologiche.