Zonawrestling.net - AEW: Criptico post social di Keith Lee assente ormai da molto tempo

Lee èda moltissimodalla programmazione AEW. L’ultimo suo match risale, infatti, al dicembre 2023 quando sconfisse Brian Cage durante Collision Holiday Bash. Secondo le ultime indiscrezioni in circolazione, Lee non avrebbe il via libera dei medici per salire sul ring. Ora, torna a farsi sentire con unsuimessaggioLee è tornato a farsi sentire viacon unche sta generando punti di domanda. Ecco le sue parole: “Il 2025 metterà alla prova molti di voi soprattutto nel primo trimestre dell’anno. Tenete la testa alta. Siate consapevoli. Credete in voi stessi. Io credo in voi”. Non è chiaro a cosa si stia riferendo con queste parole. Come detto, Lee continua a rimaneree non è chiaro se e quando lo rivedremo.